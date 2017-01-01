أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«مصر للطيران»: تسليم رفات 10 من ضحايا ركاب طائرة باريس المنكوبة لأسرهم

Google+ Print
«مصر للطيران»: تسليم رفات 10 من ضحايا ركاب طائرة باريس المنكوبة لأسرهم «مصر للطيران»: تسليم رفات 10 من ضحايا ركاب طائرة باريس المنكوبة لأسرهم

ارشيفية- للطيران

أعلنت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الآحد، أنه تم تسليم 10 رفات، من ضحايا ركاب طائرة باريس المنكوبة، التي سقطت في 19  مايو الماضي ، وراح ضحيتها 66 راكبًا كانوا علي متنها، الي الأهالي .

وأضافت المصادر في تصريح صحفي، أنه سيتم تسليم 20 رفات غدًا الاثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء، بمعدل 10 رفات يوميًا، حيث يتم الإنتهاء من تسليم رفات الضحايا المصريين والبالغ عددهم 30 رفات، وبعدها يتم البدء في تسليم رفات الضحايا الفرنسيين والأجانب.

وأكدت المصادر، أنه تم تسليم 10 رفات لطاقم الركاب الطائر الخاص بالطائرة، أمس السبت، الي الأهالي، وذلك بعد إعلان لجنة التحقيقات في الحادث العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث، وتم تحويل القضية الي النائب العام لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي