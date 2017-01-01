«مصر للطيران»: تسليم رفات 10 من ضحايا ركاب طائرة باريس المنكوبة لأسرهم

أعلنت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الآحد، أنه تم تسليم 10 رفات، من ضحايا ركاب طائرة باريس المنكوبة، التي سقطت في 19 مايو الماضي ، وراح ضحيتها 66 راكبًا كانوا علي متنها، الي الأهالي .

وأضافت المصادر في تصريح صحفي، أنه سيتم تسليم 20 رفات غدًا الاثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء، بمعدل 10 رفات يوميًا، حيث يتم الإنتهاء من تسليم رفات الضحايا المصريين والبالغ عددهم 30 رفات، وبعدها يتم البدء في تسليم رفات الضحايا الفرنسيين والأجانب.

وأكدت المصادر، أنه تم تسليم 10 رفات لطاقم الركاب الطائر الخاص بالطائرة، أمس السبت، الي الأهالي، وذلك بعد إعلان لجنة التحقيقات في الحادث العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث، وتم تحويل القضية الي النائب العام لمباشرة التحقيقات.