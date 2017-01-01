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تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق في «إهدار المال العام» لجلسة 5 يناير

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تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق في «إهدار المال العام» لجلسة 5 يناير تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق في «إهدار المال العام» لجلسة 5 يناير

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، في اتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام لجلسة 5 يناير كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين برفق صورة رسمية بملفات الصادر والوارد الخاصة بفترة عمل الوزير بالوزارة مشددة على النياية تنفيذه.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.

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