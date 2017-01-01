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السيطرة على حريق بمركز رعاية الأحداث التابع لوزارة التضامن ببولاق الدكرور

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السيطرة على حريق بمركز رعاية الأحداث التابع لوزارة التضامن ببولاق الدكرور السيطرة على حريق بمركز رعاية الأحداث التابع لوزارة التضامن ببولاق الدكرور

>كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق بمركز رعاية الأحداث التابع لوزارة التضامن الاجتماعي فى بولاق الدكرور، دون خسائر بشرية، بعدما انتقل رجال الإطفاء وسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق.

 

و رجح مسؤول أن يكون سبب الحريق ماس كهربى، أدى لاشتعال النيران داخل غرفة واحتراق ما بداخلها، فيما أمر اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة

 

وانتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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