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القبض على عاطل سرق طالب كويتيى تحت تهديد السلاح بالعمرانية

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القبض على عاطل سرق طالب كويتيى تحت تهديد السلاح بالعمرانية القبض على عاطل سرق طالب كويتيى تحت تهديد السلاح بالعمرانية

>كتب بهجت أبو ضيف

 

استوقف طالب كويتي الجنسية قائد دراجة بخارية لسؤاله عن كيفية الوصول لعنوان أحد أصدقائه فعرض عليه قائد الدراجة توصيله، ثم هدده بسلاح أبيض واستولى منه علي 500 جنيه وهاتف محمول. 


> تلقى الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغاً من "خالد. م " طالب يحمل الجنسية الكويتية أفاد فيه أنه حضر إلى العمرانية لزيارة أحد أصدقائه وعقب ذلك استوقف قائد دراجة بخارية لا يعلم هويته للاستفسار منه عن كيفية الوصول لعنوان صديقه وأضاف الطالب أن قائد الدراجة البخارية عرض عليه توصيله وعقب ذلك انحرف لشارع جانبي وهدده بمطواه واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ 500 جنيه وفر هاربا.


> وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من التوصل لهوية المتهم وتبين أنه يدعي " محمد. ا " عاطل وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فاخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق. 


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