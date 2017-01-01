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براءة متهم بالانضمام لـ «جماعة المهاجرين و الأنصار»

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براءة متهم بالانضمام لـ «جماعة المهاجرين و الأنصار» براءة متهم بالانضمام لـ «جماعة المهاجرين و الأنصار»

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ببراءة ، المتهم فرج جمال، في اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” جماعة المهاجرين والأنصار”.

وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجهت النيابة العامة للمتهم أنه انضم لجماعة استحلت الدماء والإضرار بالوحدة الوطنية، وأن المتهم اشترك مع المتهم عادل حبارة مؤسس التنظيم في تنفيذ عمليات إرهابية واستباحوا دماء رجال الشرطة والقضاة والجيش

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا على المتهم، وعقب القبض عليه قام محامية بإجراءات إعادة محاكمته

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