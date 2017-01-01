نائب رئيس الإمارات يعتمد الشعار الرسمى لعام الخير 2017

دبى (أ ش أ)

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الشعار الرسمى لـ" عام الخير 2017 " لتستخدمه الجهات المحلية والحكومية والإعلامية فى جميع الحملات والبرامج والمبادرات الخاصة بعام الخير خلال العام الجديد.

يعكس تصميم الشعار المبتكر دلالات فتم تضمين محاور عام الخير الثلاثة فى الشعار، وهى المسؤولية الاجتماعية، والتطوع، وخدمة الوطن، إضافة إلى عام 2017.

وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير محمد عبد الله القرضاوى - فى تصريح له بهذه المناسبة -" إن الشعار الرسمى لعام الخير الذى اعتمده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سيتم توزيعه ابتداء من اليوم على جميع الجهات، مشيرا إلى أن التفاعل الرسمى والمجتمعى الكبير مع إطلاق الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (عام الخير) سيسهم بشكل كبير فى تحقيق أهداف العام، متوقعا مبادرات نوعية ونجاحا استثنائيا لهذا العام".

وأضاف" إن كلمة "الخير" تشكل مرتكز الشعار فصمم حرف "الراء" فيها على هيئة سعفة شجرة نخيل لما تمثله النخلة من قيمة معنوية وثقافية كبيرة فى دولة الإمارات واقترانها بهوية الدولة وجغرافيتها وتراثها، كما روعى عند تصميم الشعار تضمين خصوصية الإمارات من خلال اختيار سبع وريقات فى السعفة على كلا الجانبين، تمثل تلك فى أحد الجانبين عدد إمارات الدولة السبع التى تشكل فيما بينها وحدة متناغمة، فى حين تشير الوريقات على الجانب الآخر إلى مساهمات الناس فى إمارات الدولة السبع، وضمن أطياف المجتمع الإماراتى كافة فى مبادرات وبرامج (عام الخير) بحيث يكون الجميع طرفا فى صناعة الخير وفى تلقيه".

وأوضح أن اللون الأصفر المائل للذهبى للسعفة تم اختياره لأسباب عدة فالأصفر هو لون الشمس، أى بداية يوم جديد، وهو رمز الأمل والفرح والسعادة والطاقة الإيجابية والتفاؤل.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان قد أعلن الأسبوع الماضى عام 2017 ليكون عاما للخير، بينما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا ل"عام الخير"، والتى تضم فى عضويتها سبعة وزراء من الحكومة الاتحادية، إضافة إلى أمناء المجالس التنفيذية المحلية فى الدولة.