الرئيس اللبنانى يدين اعتداء اسطنبول ويتابع أوضاع اللبنانيين المصابين

كتبت آمال رسلان

أدان الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون الجريمة الإرهابية التى وقعت فجر اليوم فى أحد الملاهى الليلية باسطنبول وأوقعت ضحايا وجرحى بينهم عدد من اللبنانيين.

وأكد بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون قال فى برقية تعزية وجهها الى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن هذا الاعتداء المدان يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الدول لمواجهة الاٍرهاب ومعالجة أسبابه.

وأشار البيان الرئاسى الى أن عون تابع منذ الصباح تفاصيل الاعتداء الإرهابى فى اسطنبول وأطلع على التقارير التى كانت ترد من بعثة القنصلية اللبنانية فى المدينة عن أوضاع اللبنانيين الذين أصيبوا والإجراءات التى اتخذتها وزارة الخارجية اللبنانية بالتنسيق مع المسئولين الأتراك لتأمين العلاج اللازم لهم.

وكان وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل تابع مجريات الهجوم الإرهابى الذى استهدف ملهى ليلى فى مدينة اسطنبول منتصف ليل أمس.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن وزير الخارجية يتابع الإصابات التى طالت رعايا لبنانيين حيث يجرى حاليا زيارة المستشفيات التى نقل إليها المصابون للتنسيق مع الأمن التركى لمتابعة وضع الضحايا اللبنانيين.