أردوغان: تركيا عازمة على القيام بكل ما هو ضرورى لضمان أمن مواطنيها

كتبت – شرويت ماهر

أدان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الحادث الإرهابى الذى وقع بأحد الملاهى الليلية بمدينة اسطنبول الليلة الماضية، عبر حسابه بموقع التدوينات القصير "تويتر".

وكتب أردوغان عبر حسابه :"إننى أدين بشدة وقوع هجمات إرهابية، فى الساعات الأولى من 2017 فى منطقة أورتاكورى فى اسطنبول"، مضيفا أن تركيا عازمة على القيام بكل ما هو ضرورى لضمان الأمن والطمأنينة للمواطنين.

وقتل 39 شخصا على الاقل من بينهم 15 اجنبيا وأصيب 65 اخرون بجروح فى اعتداء على ملهى ليلى فى اسطنبول بينما كان مئات الاشخاص يحتفلون فيه بحلول العام الجديد.