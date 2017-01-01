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تموين أسيوط: تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود تدريجيا بدءا من اليوم

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تموين أسيوط: تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود تدريجيا بدءا من اليوم تموين أسيوط: تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود تدريجيا بدءا من اليوم

>أسيوط - هيثم البدرى

قال كمال خليفة وكيل مديرية بأسيوط، إن مديرية التموين بدأت اليوم تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود فى بعض المحطات التى تم تجهيزها لاستخدام الكارت الذكى.

 

وأكد وكيل تموين أسيوط فى تصريحات صحفية أنه سيتم تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود تدريجيا بكافة مراكز المحافظة.

 

ومن جهته، أكد خالد أبو الليل مدير عام مساعد شركة للبترول بأسيوط أنه تلقى تعليمات باستخدام الكارت العام للمحطات للتعامل مع أصحاب السيارات التى لم يتم استخراج الكروت الذكية للوقود الخاصة بهم وطالب أبو الليل أصحاب السيارات الذين لم يستخرجوا الكروت الذكية الخاصة بهم عليهم التوجه إلى إدارات المرور الخاصة بهم لكى يستخرجوا هذه الكروت الذكية للوقود.


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مصر 365

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