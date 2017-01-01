التحقيق مع وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة في قضية «رشوة اللبان»

تبدأ نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها خلال الساعات القليلة المقبلة، مع المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد أعلنت في بيان لها صباح اليوم الأحد، إلقاء القبض عليه على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة وإثنين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليًا بصورة احتياطية على ذمة القضية.

وكان مجلس الدولة، قد أعلن أمس السبت، قبوله استقالة وائل شلبي، إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس، أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليًا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.