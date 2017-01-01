تعيين أسامة زيدان عميداً لكلية التربية النوعية لمدة ثلاث سنوات بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

أصدر عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القرار رقم 601 بتعيين الدكتور أسامة محمود محمود زيدان عميداً لكلية التربية النوعية لمدة ثلاث سنوات، وبناءً عليه أصدر اليوم الأحد الدكتور ممدوح نعمة الله القائم بعمل رئيس الجامعة القرار التنفيذي رقم 1، الخاص بتعيين أسامة محمود محمود زيدان عميداً لكلية التربية النوعية.

وتقدم رئيس الجامعة بخالص التهاني للدكتور أسامة محمود محمود زيدان بمناسبة تعيينه عميداً لكلية التربية النوعية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد والارتقاء بكلية التربية النوعية.