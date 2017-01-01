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اليوم.. حنان مطاوع ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على cbc

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اليوم.. حنان مطاوع ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على cbc اليوم.. حنان مطاوع ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على cbc

حنان مطاوع

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، على شاشة cbc، الفنانة حنان مطاوع، وذلك اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وتتحدث حنان مطاوع، خلال الحوار عن رحلتها الفنية وكيف تراها وما أبرز التحديات التي واجهتها خلالها، وكيف تغلبت عليها، كما تتطرق إلى رؤيتها للعالم الفني الآن وتقييمها لحالة السينما والدراما في .

كما تتحدث أيضًا عن أدوارها التي قدمتها وتميزت فيها خاصة مسلسل “ونوس” الذي عُرض رمضان الماضي، وتكشف عن الجديد الذي تستعد لتقديمه الفترة المقبلة وسط حديث خاص عن حياتها الخاصة والعاطفية والعديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها الحوار.

وفي فقرة أخرى من البرنامج تحل هنادي هاني مهنا ضيفة في فقرة المطبخ.

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