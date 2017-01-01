تأجيل دعوى إلزام النادى الأهلى بإجراء انتخابات مجلس الإدارة لـ 8 يناير

كتب محمد أسعد - أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد تأجيل الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور إبراهيم داود الصحفى، لإلزام مجلس إدارة النادى الأهلى بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى وفقًا لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥، وتعديلاته ولائحته التنفيدية، لجلسة ٨ يناير المقبل للاطلاع والتعقيب.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلي المعين وآخرين بصفتهم.