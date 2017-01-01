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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ9 يناير

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ9 يناير تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ9 يناير

> كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد "، لـ9 يناير لحضور المتهمين.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى أولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.


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