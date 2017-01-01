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تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة قتل زوجها بسبب خلافات على مصاريف المنزل

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تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة قتل زوجها بسبب خلافات على مصاريف المنزل تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة قتل زوجها بسبب خلافات على مصاريف المنزل

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة ببولاق الدكرور، حبس "س.ف" ربة منزل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار بعدما سددت له طعنة نافذة فى الصدر، بسبب خلافات على مصاريف المنزل.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار أحمد عثمان وكيل أول النيابة، أن خلافات مالية نشبت بين المتهمة وزوجها تطورت لمشاجرة بالأيدى، دفعت الزوجة لاستلال سكين المطبخ وطعن زوجها فى منطقة الصدر، ما أدى إلى إصابته بنزيف، فسقط قتيلا فى الحال.

وقالت المتهمة فى التحقيقات، إنها لم تقصد قتل زوجها، وأنها حاولت الدفاع عن نفسها، إلا أنها أصابته فى صدره من ناحية القلب بالخطأ؛ وأمرت النيابة بتشريح ودفن جثة المجنى عليه، للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

 

 


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