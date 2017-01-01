ضبط مسجل خطر أثناء سرقته مسكن أحد المواطنين بمصر القديمة

كتب عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مسجل خطر، وذلك أثناء شروعه فى سرقة مسكن عامل بمنطقة مصر القديمة، وبحوزته هواتف محمولة مجهولة المصدر، تبين بعد ذلك أنها مسروقة، تم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كانت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة تمكنت من ضبط " رضا.م " 24 سنة عاطل مسجل خطر ومطلوب ضبطه على ذمة قضية " اغتصاب انثى "، حيث عثر بحوزته على عدد 3 هواتف محمولة مجهولة المصدر، ومتلبسا أثناء شروعه في سرقة مسكن " محمد سيد " 32 سنة عامل، وذلك بأسلوب التسلق، وبسؤال المجني عليه اتهمه بالشروع في السرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وبتطوير مناقشته بمعرفة اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن مصدر تحصله على الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بالإبلاغ عن وقائع السرقة، فتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .