إحالة مسؤولين بكفر الدوار للمحاكمة لتقاعسهم عن حماية الطلاب

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من “ع.م” القائم بأعمال مدير مدرسة سيف النصر الابتدائية، و”س.س” مدير إدارة مركز كفر الدوار التعليمية للمحاكمة التأديبية، وذلك لأنهم بوصفهم السابق بدائرة مدرسة سيف النصر في غضون الفترة من 19/9 إلى 25/10/ 2016 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح وكذا خالفا إجراءات الأمن المعمول بها بأن اقترفوا الجرائم التأديبية التالية:

1. تقاعس “ع.م” القائم بأعمال مدير مدرسة سيف النصر الابتدائية عن اتخاذ ثمة إجراءات للحفاظ على حياة تلاميذ المدرسة والحيلولة دون نزولهم إلى منطقة الفناء الخلفي للمدرسة، وتقاعس عن توفير مناخ مناسب للطلاب والمعلمين، وعدم توفير بيئة مدرسية أمنة وداعمة للطلاب، وتقاعس عن إعداد جدول توزيع الحصص الاحتياطية بالمدرسة وعدم تكليف المدرسين بتلك الحصص فور فوات ميعاد الحضور للمدرسة.

2. تقاعس “س.س” مدير إدارة مركز كفر الدوار التعليمية عن اتخاذ التدابير اللازمة بإصدار التعليمات للعاملين بمدرسة سيف النصر بغلق المنطقة المؤدية للفناء الخلفي مما أدى إلى سقوط الطالب أحمد مصطفى عباس ببئر الصرف الصحي وتعريض حياته الخطر.

وانتهت تحقيقات نيابة كفر الدوار في القضية رقم 998 لسنة 2016 والتي باشرها الأستاذ أحمد الحضري رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد فتحي جنيدي مدير النيابة إلى مجازاة ثمانية عشر متهماً أخرين إدارياً لاقترافهم الجرائم التأديبية التالية:

> 1. تقاعس “أ.ش” الممرضة بالوحدة الصحية بسيف النصر عن تنفيذ التكليف الصادر لها من مدير الوحدة بالعمل كزائرة صحية بمدرسة سيف النصر منذ بداية العام الدراسي ٢٠١٦/ ٢٠١٧ وحتى ٢٥/١٠/٢٠١٦ مما ترتب عليه عدم توجهها للمدرسة يوم ١٨/١٠/٢٠١٦ وعدم عمل الاسعافات الأولية للطالب أحمد مصطفى عباس عنتر.

> 2. تواجد كل من “م.م”،”س.س” و”ع.ح” الممرضات بالوحدة الصحية بسيف النصر بعد فوات مواعيد العمل الرسمية يوم 25/10/2016.

> 3. انقطاع كل من “ل.إ”، “م.ع”، “ن.م” الصيدلانيات بالوحدة، “س.م”،”م.ا” الممرضات بالوحدة، “ح.م” المراقب بالوحدة و”ر.م” فني بالوحدة الصحية بسيف النصر عن العمل يوم 25/10/2016.

> 4. انقطاع كل من “م.أ” مدير الوحدة الصحية بسيف النصر، “ح.إ” الرائدة الريفية بالوحدة، “م.ع” فني بالوحدة الصحية، “ه.ع” فني تحاليل بالوحدة الصحية، “أ.ر” مراقب صحي بالوحدة، “ر.م” فني بالوحدة الصحية، و “م.ع”، “ن.م” الصيدلانيات بالوحدة الصحية عن العمل يوم 18/10/2016.

> 5. تقاعس “ب.ا” مسئول شئون العاملين بالوحدة الصحية بسيف النصر عن الإبلاغ عن وقائع الانقطاع بالوحدة الصحية.