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المستبعدون من الحصول على مصانع في بورسعيد يتهمون لجنة المحافظة بعدم الشفافية

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المستبعدون من الحصول على مصانع في بورسعيد يتهمون لجنة المحافظة بعدم الشفافية المستبعدون من الحصول على مصانع في بورسعيد يتهمون لجنة المحافظة بعدم الشفافية

أرشيفية

المراسل: جمال نوفل

طالب عدد من المتقدمين بفرصة الحصول على مصنع من عدد 58 مصنع للصناعات الصغيرة بمساحة 180 متر مربع التي أعلنت عنها محافظة بورسعيد، وأسفرت عن أحقية 128 من الذكور والإناث بإعادة الأمر إلى نقطة الصفر.

واتهم عدد كبير من المتقدمين، المحافظة  بعدم تطبيق الشفافية  في التوزيع، مؤكدين أن المجاملات والمحسوبية ظهرت بوضوح بمنح مصانع لأقارب أعضاء بمجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وهو أمر مخجل كما وصفوه، وطالبوا رئاسة الجمهورية بالتحقيق في هذا الأمر، وإعادة التوزيع وإجراءات التقدم من جديد.

كان المستبعدون من المتقدمين وعددهم حوالي ثلاثمائة شخص، قد أرسلوا خطابات لجهات رقابية وأجهزة سيادية يطالبون فيها بفتح تحقيق حول أحقية مستحقين للمصانع دون وجود خبرات لهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، قد سلم عشرة عقود من هذه المصانع في زيارته الأولي لمدينة بورسعيد، ضمن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي وهو “عيد النصر”.

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