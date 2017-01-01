نائب المطرية يتقدم بطلب لوزيرى النقل والري لإنشاء كوبري عائم ببحر حادوس

الدقهلية ـ محمد حيزة

قامت لجنة من وزارتى النقل والري، بمعاينة كوبري بحر حادوس، بناء على الطلب المقدم من محمد محمود العتماني، نائب المطرية والمنزلة، والذي طالبهما فيها بتطهير المجرى المائي حول كوبري بحر جادوس القديم والمغلق، وإنشاء كوبري موازٍ له، تيسيرا على المواطنين.

وقال "العتماني" في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، تقدمت بطلب لوزير الري، بخصوص كوبري حادوس الواصل، بين مدينة المطرية، وبين مدن القناة، والقاهرة، وتم غلقه، لعدم صلاحيته للسير، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، حيث يستخدمون طريق ترابي بديل بدلا منه، بطول 8 كيلو متر، ومعرض للإنهيار في أي وقت، بسبب زيادة الأحمال عليه.

فيما تقدم النائب بطلب لوزارة الدفاع، بإنشاء كوبري مائي عائم، ومتحرك، من قبل الإدارة الهندسية للجيش الثاني الميداني، لسرعة إنقاذ المواطنين بمدينة المطرية، وتسهيل عملية السفر عليهم، وأكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، بتقديم الطلب إلى قائد الجيش الثاني الميداني لدراسة الأمر.