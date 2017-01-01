الأمين العام الجديد لمجلس الدولة يبدأ مهام عمله

كتب محمد أسعد

استلم صباح اليوم الأحد، الأمين العام الجديد لمجلس الدولة، المستشار فؤاد عبدالرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، مهامه للاضطلاع بمهمة الأمين العام، وذلك بعد صدور قرار المجلس قبول استقالة الأمين العام السابق المستشار وائل شلبي، إثر اتهامه في قضية الرشوة والفساد المتهم فيها جمال اللبان مدير عام مشتريات المجلس و2 آخرين، واجتمع المستشار فؤاد مع أعضاء الأمانة العامة والمكتب الفني، وذلك للبدء في المهام والتكليفات المخولة له.

فيما أكد مصدر قضائي، أن مجلس الدولة بدأ في عملية تشكيل اللجنة المسئولة عن مراجعة وفحص كل المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها المجلس خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون، ويترأس اللجنة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة.

كان المجلس قد أصدر قراره بقبول استقالة الأمين العام المستشار وائل شلبي، وذلك بعد مذكرة من نيابة أمن الدولة العليا التي طالبت برفع الحصانة عنه للتحقيق معه مع ثبوت تورطه في قضية الفساد والرشوة التي تم القبض فيها على جمال اللبان مدير المشتريات، والذي عثر بحوزته على مبالغ مالية بلغت قيمتها الـ150 مليون جنيه، وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي، بعد ساعات من إلزامه بتقديم استقالته من قبل أعضاء المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.