بالصور .. شحوط مركب صيد ببوغاز رشيد والصيادون يطالبون بإنقاذها

استغاث أحمد محمد على شحاته صاحب مركب " نور سامي " التى شحطت بالقرب من بوغاز رشيد، لانقاذ مركبه من الغرق.

وقال شحاته لـ" اليوم السابع "إن المركب كانت قادمة من رحلة صيد قبل أسبوع، وعندما اقتربت من بوغاز رشيد شحطت ومالت، فيما تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأهالى من انقاذ 13 صياداً كانوا على متنها.

وأضاف شحاته" المركب شاحطة على مكان مرتفع، وليس لدينا امكانيات لانقاذها من الغرق.. المركب يعمل عليها 20 صياد يعولون 20 أسرة".

وطالب خميس عرفه عضو مجلس إدارة مركز شباب قرية برج مغيزل، المسئولين فى الدولة بالتدخل لإنقاذ المركب .

كما طالب عرفه الجهات المسئولة بسرعة تطهير البوغاز وعمل رصيف خارجي لحماية مراكب الصيد وحماية الصيادين.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفرالشيخ، إنه يحمل الهيئة العامة لحماية الشواطئ، المسؤلية الكاملة، إذ كان 13 صيادا معرضين للغرق بسبب الوضع السىء للبوغاز.

وأضاف نصار، أنه سبق وتم إصدار قرار من وزير الري السابق، الدكتور حسام المغازي، بتطهير بوغاز رشيد، ولكن للأسف الشديد رفضت الهيئة بعد رحيل الوزير تطهير البوغاز، مشيرا إلى أن نقابة الصيادين بكفرالشيخ، تدرس إقامة دعوى قضائية ضد الهيئة، مع تحميل الهيئة كافة الخسائر التي حدثت خلال عام 2016، والتي راح ضحيتها أكثر من عشرين صيادًا وأربعة مراكب.