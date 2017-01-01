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اليوم.. تشغيل كوبري الرسوة للربط بين «بورسعيد» و«بورفؤاد»

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل – جمال نوفل:
> بدأ صباح اليوم الأحد، التشغيل الرسمي لكوبري الرسوة الذي يربط بورسعيد ببورفؤاد، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح ، أثناء زيارته لبورسعيد يوم 28 ديسمبر الماضي.

الكوبري سيوفر الكثير من الوقت للمواطنين و يمنع تكدس السيارات، كما سيوفر السيولة المرورية أثناء الشبورات المائية التي تعوق المرور من بورفؤاد وبورسعيد، وتفصل بور فؤاد عن العالم .

وقد تسلمت الشرطة الكوبري لفرض الحراسة عليه وتأمينه بواسطة ادارة أمن الموانئ ببورسعيد لمحور تأمين قناة السويس.

 

 

 

 

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