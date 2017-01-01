اليوم.. تشغيل كوبري الرسوة للربط بين «بورسعيد» و«بورفؤاد»

المراسل – جمال نوفل:

> بدأ صباح اليوم الأحد، التشغيل الرسمي لكوبري الرسوة الذي يربط بورسعيد ببورفؤاد، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته لبورسعيد يوم 28 ديسمبر الماضي.

الكوبري سيوفر الكثير من الوقت للمواطنين و يمنع تكدس السيارات، كما سيوفر السيولة المرورية أثناء الشبورات المائية التي تعوق المرور من بورفؤاد وبورسعيد، وتفصل بور فؤاد عن العالم .

وقد تسلمت الشرطة الكوبري لفرض الحراسة عليه وتأمينه بواسطة ادارة أمن الموانئ ببورسعيد لمحور تأمين قناة السويس.