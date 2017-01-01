المرصد السوري: قوات النظام تواصل خروقات الهدنة

قصفت القوات السورية النظامية عدة مناطق للمعارضة بينها “وادى بردى” ومدينة “دوما” فى ريف العاصمة دمشق، بالإضافة إلى محافظة ”درعا”، وبذلك تكون اخترقت اتفاق الهدنة المعمول بها حاليا فى سوريا لليوم الثانى على التوالى، حسبما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان “معارضة”، ومقره لندن.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية، اليوم الأحد، عن فصائل المعارضة السورية قولها : “إنها سوف تتخلى عن وقف اطلاق النار فى حال واصلت القوات الحكومية انتهاك الاتفاق”.

وتتهم المعارضة السورية القوات الحكومية وميليشيات حزب الله المؤيدة لها بارتكاب خروقات للهدنة في “وادي بردى” بريف دمشق، وفي قرى وبلدات أخرى في محافظتي حماة وحمص.

يذكر أن، وقفًا شاملا لإطلاق النار، برعاية روسيا وتركيا، قد دخل حيز التنفيذ في سوريا منتصف ليل الخميس الماضي، تحضيرًا لمحادثات سلام تستضيفها كازاخستان المقربة من روسيا.