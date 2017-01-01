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مدير تموين دمياط: لا توجد أزمة بمحطات الوقود والعمل بالكرت الذكى تجريبى

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مدير تموين دمياط: لا توجد أزمة بمحطات الوقود والعمل بالكرت الذكى تجريبى مدير تموين دمياط: لا توجد أزمة بمحطات الوقود والعمل بالكرت الذكى تجريبى

>دمياط - معتز الشربينى

قال سمير عثمان القائم بعمل مدير عام تموين دمياط لـ"اليوم السابع" إنه تم التنبيه على محطات تموين الوقود بأنحاء المحافظة ببدء تفعيل الكرت الذكى للوقود اعتبار من أمس السبت، مشيرا إلى أن هذه المرحلة مرحلة تجريبية لتفعيل ماكينات الكرت الذكى بمحطات الوقود، ولكن هذا لا يمنع أى شخص من تموين سيارته.

 

وأضاف عثمان أنه لم يتم حتى الآن تحديد الكميات لأى سيارة أو الالتزام بصورة نهائية بالالتزام باستخدام الكرت الذكى.

 

وأضاف عثمان أن جميع المواد البترولية متوفرة فى جميع محطات تموين الوقود بدمياط ولا يوجد أى عجز أو زحام على المحطات.

 

وأكد عثمان أنه بدأ تفعيل حملات التفتيش على محطات تموين الوقود اعتبار من اليوم الأحد، لمرجعة تشغيل ماكينات الكرت الذكى وكيفية التعامل به فى المحطات لرصد الأخطاء والمشاكل الطارئة قبل تفعيله بصورة كاملة.


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