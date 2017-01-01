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جامعة المنصورة تبحث التعاون العلمى والبحثى مع "UCONN" الأمريكية

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جامعة المنصورة تبحث التعاون العلمى والبحثى مع "UCONN" الأمريكية جامعة المنصورة تبحث التعاون العلمى والبحثى مع "UCONN" الأمريكية

> الدقهلية : شريف الديب

استقبل الأستاذ الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة  المنصورة، و الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رضا عمار أستاذ الهندسة وعلوم الكمبيوتر، مسئول العلاقات الدولية لشئون الشرق الأوسط بجامعة "UCONN"  الأمريكية، لبحث إمكانية عقد اتفاقيات علمية وبحثية ومنح دراسية بين الجامعتين فى المجالات الهندسية للاستفادة من خبرات جامعة "UCONN" التى تحتل التصنيف رقم 19 عالمياً.

 

 ويرجع تاريخ كلية الهندسة بها منذ حوالى 100 عام ولتميزها فى النواحى التطبيقية والتصنيعية، حيث تأتى هذه الاتفاقيات مع مختلف الجامعات العالمية لكى تتماشى مع استراتيجية الجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتأهيل وإعداد الخريجين والباحثين بسوق العمل.

 

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد حمزة رئيس الجامعة الأسبق، والأستاذ الدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد السعيد عميد كلية الهندسة، وحسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأحمد عطوان وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، وهشام عرفات وكيل كلية الهندسة وأحمد طلبه عميد كلية الحاسبات والمعلومات الأسبق .


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