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إقبال كبير على سحب استمارات عضوية مركز شباب الجزيرة

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إقبال كبير على سحب استمارات عضوية مركز شباب الجزيرة إقبال كبير على سحب استمارات عضوية مركز شباب الجزيرة

>رامى ناجى _ أسماء عمر

شهد مركز شباب الجزيرة، إقبالاً كبيراً لسحب الاستمارات الخاصة بطلب العضويات الجديدة للمركز والتى بدأ المركز اليوم فى طرحها وتستمر لمدة شهر تنتهى فى 31 يناير 2017، لتبدأ بعد ذلك مرحلة إجراء المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين للحصول على عضوية المركز كجزء من إجراءات وضوابط قبول العضوية مع وضع ضوابط خاصة لعضويات أولياء الأمور.

 

وفى نفس السياق يبدأ البنك الأهلى وبنك حسب الاتفاق المبرم مع وزارة الشباب والرياضة فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقسيط قيمة العضويات الجديدة للراغبين فى ذلك، على أن يقوم البنك بتحويل قيمة العضوية كاملة للمركز ثم يقوم بتقسيطها للعضو مع الحصول على نسبة من الفائدة تيسيرا على الراغبين فى الانضمام للمركز.

 


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