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إغلاق جزئي لمحور 26 يوليو أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي 3 شهور

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إغلاق جزئي لمحور 26 يوليو أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي 3 شهور إغلاق جزئي لمحور 26 يوليو أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي 3 شهور

أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أعمال توسعة وتطوير محور 26 يوليو أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى بالتنسيق مع مرور الجيزة، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من اليوم الأحد مما يستلزم عملية إغلاق جزئى للطريق دون تعديلات مرورية، حرصًا على سلامة السائقين .

وستشمل منطقة الأعمال 4 حارات مرورية، واستقطاع حارة واحدة بكل اتجاه أثناء تنفيذ الأعمال بفواصل حركة خرسانية “نيوجيرسى”، وتسيير حركة المرور أعلى الكوبرى من خلال 3 حارات كاملة فى كل اتجاه، وستكون الأعمال ومعداتها بالكامل من داحل الحاجز الخرسانى المستقطع.

وستكون الأعمال بطول 192 مترًا، وعرض 10 أمتار فى كل اتجاه، والأعمال عبارة عن إزالة وإسقاط خرسانة الكوبرى القائم بعرض 150 مترًا من الطرفين، ووصل خرسانة التوسعات الجديدة بالكوبرى القائم.

ومن المقرر أن تكون مدة الأعمال 3 أشهر، اعتبارًا من مطلع يناير المقبل، وذلك على مدار اليوم الكامل، مشددة على أنه تم تعيين الخدمات المرورية خلال مدة الأعمال، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية والتحذيرية الكافية “إضاء، مخاريط، طواحين هوائية، فواصل”، منعًا لحوادث التصادم.

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