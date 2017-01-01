بعد قليل.. جلسة خاصة لمحاكمة 57 متهما بقضية "غرق مركب رشيد"

البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة

تنظر بعد قليل، محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار عمرو عبد الملك، فى جلسة خاصة، محاكمة 57 متهما فى القضية رقم 4974 إدارى رشيد لسنة 2016 كلى 17463، الخاصة بغرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيد، وهو الحادث الذى راح ضحيته 203 أشخاص.

يذكر أن المستشار عمرو عبد الملك كان أجل الجلسة يوم 17 ديسمبر الماضى لجلسة اليوم، تحقيقا لطلبات الدفاع باستدعاء ضابط حرس الحدود ورئيس قسم الأموال العامة لمنطقة غرب الدلتا ورئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار ووكيل مباحث المديرية ورئيس مباحث رشيد، وكان الدفاع قد طلب أيضا التصريح باستخراج مستندات من نقط حرس الحدود، وكذا سماع أقوال الشهود فى القضية.

تعود تفاصيل الحادث إلى شهر سبتمبر من العام الماضى، عقب غرق مركب صيد على متنها أكثر من 300 فرد كانوا فى رحلة هجرة غير شرعية لإيطاليا، وتمكن رجال البحرية وحرس الحدود من إنقاذ 165 شخصًا من الغرق، وانتشال نحو 40 جثة ونقلها لمستشفى رشيد العام، وتبين من الفحص أن المركب تحركت من "برج مغيزل" بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وغرقت فى عرض البحر المتوسط .

وتمكن ضباط مباحث البحيرة وكفر الشيخ بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة من خلال جهود البحث والتحرى المتواصلة، من تحديد 57 متهمًا متورطين فى حادث غرق مركب رشيد، وتم ضبط 38 متهمًا منهم، وإحالتهم للنيابة العامة التى أحالتهم لمحكمة جنح رشيد.