التموين: تثبيت سعر السكر بـ 7جنيهات والعدس 20 جنيهًا والزيت 10 جنيهات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة.

وأوضحت الوزارة أنه تم عرض السكر التمويني بـ 7 جنيهات للكيلو، كما تقرر البدء في طرح المكرونة من خلال عبوات بوزن 350 جراما بسعر 225 قرشا للعبوة بما يقل 75 قرشا عن العبوة في الأسواق.

كما يعرض العدس بسعر 20 جنيها للكيلو بما يقل 12 جنيها عن الأسواق ويعرض في عبوات نصف كيلو، كما يعرض الفول بسعر 7 جنيهات للكيلو بما يقل 8 جنيهات عن الأسواق ويعرض في عبوات نصف كيلو، بالإضافة إلى الشاي عبوة 40 جراما بسعر 275 قرشا بانخفاض 50 قرشا عن السوق.

وأضاف البيان أن المقررات التي تعرض على بطاقات التموين تتضمن أيضا مسحوق غسيل عادي بسعر 8.5 جنيه للكيلو والمسحوق الأوتوماتيك بسعر 11.5 جنيه للكيلو، بما يقل عن الأسواق حوالي 5 جنيهات، كما يعرض الزيت بسعر 10 جنيهات للكيلو، والدولة تتحمل حوالي 7 جنيهات فارق سعر في الكيلو