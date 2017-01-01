غدًا .. الأقصر تستضيف مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة

يفتتح يحيى راشد وزير السياحة، غدًا الإثنين، مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة الطريق لدعم السياحة في صعيد مصر والذي يعقد في الأقصر في الفترة من 2 إلى 5 يناير 2017.

يقام المؤتمر بدعم من رئيس الوزراء وبرعاية كل من وزراء البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الإنتاج الحربي وزير البيئة ووزير الآثار ومحافظ الأقصر ومحافظ قنا ومحافظ سوهاج ومحافظ أسوان.

وصرح على رضوان، رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يعد الأكبر من نوعه الذي يعقد فى صعيد مصر وسوف يشهد حضور أكبر عدد من السادة الوزراء والمتخصصين في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة من مصر وعدد من الدول العربية.

وأشار إلى أن نتائج هذا المؤتمر سوف تعود بالنفع على السياحة بصفة عامة وخاصة في صعيد مصر وألا تكون حكرا فقط على السياحة الأجنبية.

وأضافت الدكتورة فاطمة أبوالشوك، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، بأنه يهدف إلى التعرف على الإحتياجات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة إجتماعيا وإقتصاديا لخلق مناخ صحي أفضل ومحاولة القضاء على الفقر وذلك عن طريق مشاركة قطاعات مختلفة بأبحاثها العلمية في إطار تعاوني متكامل وكذلك استهداف القضايا التى تتطلب إشتراك مختلف القطاعات ذات الصلة بهذا المجال.

ومن المقرر أن تقوم جامعة جنوب الوادي برئاسة الأستاذ الدكتور عباس منصور بمراجعة الاوراق البحثيه التي سوف يتم مناقشتها بالمؤتمر قبل اعتمادها ونشرها.