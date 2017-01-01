أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدًا .. الأقصر تستضيف مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة

Google+ Print
غدًا .. الأقصر تستضيف مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة غدًا .. الأقصر تستضيف مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة

وزير السياحة

يفتتح يحيى راشد وزير السياحة، غدًا الإثنين، مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة الطريق لدعم السياحة في صعيد والذي يعقد في الأقصر في الفترة من 2 إلى 5 يناير 2017.

يقام المؤتمر بدعم من رئيس الوزراء وبرعاية كل من وزراء البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الإنتاج الحربي وزير البيئة ووزير الآثار ومحافظ الأقصر ومحافظ قنا ومحافظ سوهاج ومحافظ أسوان.

وصرح على رضوان، رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يعد الأكبر من نوعه الذي يعقد فى صعيد مصر وسوف يشهد حضور أكبر عدد من السادة الوزراء والمتخصصين في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة من مصر وعدد من الدول العربية.

وأشار إلى أن نتائج هذا المؤتمر سوف تعود بالنفع على السياحة بصفة عامة وخاصة في صعيد مصر وألا تكون حكرا فقط على السياحة الأجنبية.

وأضافت الدكتورة فاطمة أبوالشوك، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، بأنه يهدف إلى التعرف على الإحتياجات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة إجتماعيا وإقتصاديا لخلق مناخ صحي أفضل ومحاولة القضاء على الفقر وذلك عن طريق مشاركة قطاعات مختلفة بأبحاثها العلمية في إطار تعاوني متكامل وكذلك استهداف القضايا التى تتطلب إشتراك مختلف القطاعات ذات الصلة بهذا المجال.

ومن المقرر أن تقوم جامعة جنوب الوادي برئاسة الأستاذ الدكتور عباس منصور بمراجعة الاوراق البحثيه التي سوف يتم مناقشتها بالمؤتمر قبل اعتمادها ونشرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي