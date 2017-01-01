الأهلي يبحث ضم الإثيوبي بيكلي بعيداً عن إعارة "جدو الصغير" لبتروجت

كتب رمضان حسن

يبحث النادى الأهلي ضم الإثيوبي شيمس بيكلى، صانع ألعاب بتروجت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعيداً عن إعارة محمد حمدى زكى للفريق البترولى.

ويتواجد بيكلي فى بلاده خلال الفترة الحالية، وينتظر أن يعود للقاهرة بداية الأسبوع المقبل، فيما يتحفّظ حمدى زكى الشهير بـ"جدو الصغير" على المقابل المادى الذى سيتقاضاه من بتروجت خلال 6 أشهر، ويراه أقل بكثير ما سيحصل عليه من الأهلي فى نفس الفترة.

وقال مصدر قريب للغاية من المفاوضات، إنه فى حالة استمرار رفض جدو الصغير الخروج للإعارة لبتروجت سيضطر الأهلي للحصول على خدمات بيكلى بعيداً عن أى مقايضة، وهو أمر مطروح بقوة حالياً داخل النادى الأحمر.

وشدد المصدر على أن بيكلي لم يوقّع على أى استمارات رغبة للأهلي الذى بدأ منذ أسبوع فقط مخاطبة بتروجت بشكل رسمى لإنهاء الصفقة لصالحه، خاصة مع تلقى اللاعب عروضا مغرية من الخليج.