أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

التعدين يخاطب الأهلي مجددا لاستعارة 3 ناشئين

Google+ Print
التعدين يخاطب الأهلي مجددا لاستعارة 3 ناشئين التعدين يخاطب الأهلي مجددا لاستعارة 3 ناشئين

>كتب رمضان حسن

تلقى الأهلي، خطابا جديدا من إدارة نادى النصر للتعدين، جدد فيه الأخير رغبته فى استعارة ثلاثة لاعبين من صفوف فريق الشباب بالقلعة الحمراء استجابة لرغبة أسامة عرابى المدير الفنى وهم الظهير الأيمن كريم يحيى والمهاجم هشام شعبان ومصطفى الفرماوى المُعار للمقاصة لكنه سيفسخ عقده فى يناير الجارى مع النادى الفيومى.

 

وسبق وأن أرجأ الأهلى مُناقشة عرض التعدين لاستعارة اللاعبين الثلاثة بسبب الانشغال بأكثر من ملف، أبرزها مباراة القمة أمام الزمالك والتى أقيمت يوم الخميس الماضى وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما أجاى ومؤمن زكريا.

 

كما يملك الأهلى عرضا آخر من نادى طنطا لضم ثنائى فريق الشباب مواليد 97 الأمير حسام الدين وعمرو السعداوى على سبيل الاستعارة حتى نهاية الموسم الجارى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365