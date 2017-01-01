التعدين يخاطب الأهلي مجددا لاستعارة 3 ناشئين

كتب رمضان حسن

تلقى الأهلي، خطابا جديدا من إدارة نادى النصر للتعدين، جدد فيه الأخير رغبته فى استعارة ثلاثة لاعبين من صفوف فريق الشباب بالقلعة الحمراء استجابة لرغبة أسامة عرابى المدير الفنى وهم الظهير الأيمن كريم يحيى والمهاجم هشام شعبان ومصطفى الفرماوى المُعار للمقاصة لكنه سيفسخ عقده فى يناير الجارى مع النادى الفيومى.

وسبق وأن أرجأ الأهلى مُناقشة عرض التعدين لاستعارة اللاعبين الثلاثة بسبب الانشغال بأكثر من ملف، أبرزها مباراة القمة أمام الزمالك والتى أقيمت يوم الخميس الماضى وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما أجاى ومؤمن زكريا.

كما يملك الأهلى عرضا آخر من نادى طنطا لضم ثنائى فريق الشباب مواليد 97 الأمير حسام الدين وعمرو السعداوى على سبيل الاستعارة حتى نهاية الموسم الجارى.