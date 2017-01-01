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تشيلسي يواصل انتصاراته ويهزم «ستوك» في غياب رمضان صبحي

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تشيلسي يواصل انتصاراته ويهزم «ستوك» في غياب رمضان صبحي تشيلسي يواصل انتصاراته ويهزم «ستوك» في غياب رمضان صبحي

أرشيفية

واصل فريق تشيلسي، انتصاراته في الدوري الإنجليزي، للمباراة الـ 13 على التوالي، بفوزه على ضيفه فريق “ستوك سيتي” بنتيجة 4-2،  في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الممتاز.

سجل رباعية تشيلسي، البرازيلي ويليان “هدفين” في الدقيقتين 57 و65، وجاري كاهيل في الدقيقة 34، ودييجو كوستا في الدقيقة 85 ،  بينما أحرز هدفي ستوك سيتي برونو إيندي وبيتر كراوتش في الدقيقتين 46 و64.

وغاب الدولي المصري رمضان صبحي لاعب فريق ستوك سيتي، عن تشكيل الفريق في اللقاء،  حيث ظل على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة.

وبهذا الفوز،  رفع تشيلسي رصيده إلى 49 نقطة في صدارة جدول البريميرليج، بينما تجمد رصيد سيتوك سيتي عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز كل من ليستر سيتي على ويستهام بهدف نظيف، ومانشستر يونايتد على ميدلزبره 2-1، ووست بروميتش على ساوثهامبتون 2-1، وبيرنلي على سندلارد 4 -1، وبورنموث على سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة.

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