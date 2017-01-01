مصر للطيران تسير رحلة جديدة لأسمرة وتطرح ٣٠٪‏ تخفيضًا على رحلة جوانزو

صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه مع بداية العام الجديد تقوم الشركة بتشغيل رحلة إضافية جديدة إلى العاصمة الإريترية أسمرة، اعتبارًا من يوم السبت ٧ يناير، وبذلك يصبح اجمالي عدد الرحلات التي تسيرها الشركة إلى هذه النقطة 6 رحلات جوية بدلاً من 5 رحلات.

وأوضح عزت أن الشركة طرحت تخفيضًا قدره 25 % للسفر إلى أسمرة ، من عدد من النقاط الأوروبية الموجودة بشبكة خطوط الشركة ، مثل لندن وفرانكفورت وروما وميلانو وجنيف وأمستردام واسطنبول، علي أن يكون شراء التذاكر اعتبارًا من 3 وحتى 31 يناير على أن يكون السفر من 8 يناير وحتى 31 مايو 2017.

ومن ناحية أخرى قامت الشركة بإطلاق صفحة جديدة تم اضافتها لموقع مصر للطيران اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر الماضي ، لخدمة الركاب في دولة غانا الذين يُمكنهم الآن الاستفادة بجميع خدمات مصر للطيران على الإنترنت ، مثل حجز وإصدار تذاكر السفر وإصدار كارت صعود الطائرة والعديد من الخدمات الالكترونية الأخرى ، التي يوفرها الموقع الرسمي للشركة egyptair.com ، وإضافة صفحة أخرى جديد لركاب من سلطنة عمان وذلك اعتبارًا من 5 ينايرالقادم.

كما حرصت الشركة على تقديم عرض جديدًا فيما يتعلق بالشرق الأقصى، حيث تم طرح تخفيض قدره 30 % للسفر على درجة رجال الأعمال بين القاهرة وجوانزو، على ان يتم حجز التذاكر حتى 15 يناير 2017 للسفر حتى 30 يونيه 2017.