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مصر للطيران تسير رحلة جديدة لأسمرة وتطرح ٣٠٪‏ تخفيضًا على رحلة جوانزو

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مصر للطيران تسير رحلة جديدة لأسمرة وتطرح ٣٠٪‏ تخفيضًا على رحلة جوانزو مصر للطيران تسير رحلة جديدة لأسمرة وتطرح ٣٠٪‏ تخفيضًا على رحلة جوانزو

للطيران – أرشيفية

صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه مع بداية العام الجديد تقوم الشركة بتشغيل رحلة إضافية جديدة إلى العاصمة الإريترية أسمرة، اعتبارًا من يوم السبت ٧ يناير، وبذلك يصبح اجمالي عدد الرحلات التي تسيرها الشركة إلى هذه النقطة 6 رحلات جوية بدلاً من 5 رحلات.

وأوضح عزت أن الشركة طرحت تخفيضًا قدره 25 % للسفر إلى أسمرة ، من عدد من النقاط الأوروبية الموجودة بشبكة خطوط الشركة ، مثل لندن وفرانكفورت وروما وميلانو وجنيف وأمستردام واسطنبول، علي أن يكون شراء التذاكر اعتبارًا من 3 وحتى 31 يناير على أن يكون السفر من 8 يناير وحتى 31 مايو 2017.

ومن ناحية أخرى قامت الشركة بإطلاق صفحة جديدة تم اضافتها لموقع مصر للطيران اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر الماضي ، لخدمة الركاب في دولة غانا الذين يُمكنهم الآن الاستفادة بجميع خدمات مصر للطيران على الإنترنت ، مثل حجز وإصدار تذاكر السفر وإصدار كارت صعود الطائرة والعديد من الخدمات الالكترونية الأخرى ، التي يوفرها الموقع الرسمي للشركة egyptair.com ، وإضافة صفحة أخرى جديد لركاب من سلطنة عمان وذلك اعتبارًا من 5 ينايرالقادم.

كما حرصت الشركة على تقديم عرض جديدًا فيما يتعلق بالشرق الأقصى، حيث تم طرح تخفيض قدره 30 % للسفر على درجة رجال الأعمال بين القاهرة وجوانزو، على ان يتم حجز التذاكر حتى 15 يناير 2017 للسفر حتى 30 يونيه 2017.

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