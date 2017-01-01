فرنسا تأمل بـ«احترام كامل» لوقف النار في سوريا

عبرت فرنسا مساء السبت، عن “أملها” بـ “احترام كامل” لوقف إطلاق النار في سوريا، داعية إلى استئناف سريع “للمفاوضات السياسية برعاية الأمم المتحدة” بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعم خطة روسية تركية.

> وأضاف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، في بيان أن التبني بالإجماع للقرار 2336 يظهر الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا.

وأوضح أن فرنسا تأمل الآن باحترام وقف إطلاق النار بالكامل بهدف حماية حياة المدنيين والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية.

كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر السبت قرارًا بالإجماع يدعم الخطة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في سوريا وبدء مفاوضات لحل النزاع في هذا البلد.

لكن القرار اكتفى بأخذ العلم بالاتفاق الذي أعلنته موسكو وأنقرة في 29 ديسمبر، مذكرًا بضرورة تطبيق “كل قرارات” الأمم المتحدة ذات الصلة حول سوريا.