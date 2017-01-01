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العثور على جثة شاب بها طلقات نارية بالرأس والصدر بالطريق العام بسوهاج

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العثور على جثة شاب بها طلقات نارية بالرأس والصدر بالطريق العام بسوهاج العثور على جثة شاب بها طلقات نارية بالرأس والصدر بالطريق العام بسوهاج

>سوهاج - محمود مقبول

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا برئاسة الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث المركز جهودهم، من أجل كشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق العام بناحية قرية شطورة دائرة المركز مسجاة على الأرض وبها عدة طلقات بالوجه والرأس.

 

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد حسين فؤاد مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بالعثور على جثة بدائرة المركز وتم نقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام.

 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية والعقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث المركز والنقيب عمر أبوعقرب معاون أول مباحث المركز أن الجثة تخص أحمد. ع. م نص. ن 35 سنة عامل ويقيم بناحية العزبة المستجدة دائرة مركز طما ووجدت الجثة ملقاة بجوار دراجة نارية "توك توك" حيث عُثر على بطاقة تحقيق شخصيته بين طيات ملابسه وبمناظرتها تبين وجود إصابات بها عبارة عن "طلقات نارية بالرأس والصدر" تم نقل الجثة للمستشفى العام، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وتحديد وضبط الفاعل والسلاح المستخدم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال المركز اليوم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.


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