ميناء الزيتيات يستعد لاستقبال 8500 طن بوتاجاز

كتب - سيد نون

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة راما جاز قادمة من ميناء ينبع السعودى ومحملة بـ 8500 طن بوتاجاز .

كما يشهد الميناء مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 104 شاحنة و 110 راكب و5 سيارات .

بينما شهد الميناء أمس، استقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 36 شاحنة، و العبارة مسرة وعلى متنها 265 راكباً و8 شاحنات و15 سيارة ، والسفينة الحرية 2 على متنها 30 شاحنة و 6 ركاب، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و61 راكبا .

وأكد ملاك، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 463 راكبا و 7 براد و 6 تريلا و 5 سيارات و 2 باص جيت .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 854 راكبا و3 سيارة، والعبارة سينا وعلى متنها 11 براد و 10 تريلا، فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 106 ركاب و 25 براد و7 تريلا و1 سيارة و 199 طرد سمك .

كما شهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 47 راكب من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ .