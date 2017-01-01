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"تموين الإسكندرية" يضبط صاحب ثلاجة بحيازته 250 كيلو بسطرمة غير صالحة

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"تموين الإسكندرية" يضبط صاحب ثلاجة بحيازته 250 كيلو بسطرمة غير صالحة "تموين الإسكندرية" يضبط صاحب ثلاجة بحيازته 250 كيلو بسطرمة غير صالحة

>الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية أسفرت عن ضبط " ط. ع"- 41 سنة صاحب ثلاجة "بدون ترخيص" لقيامه بتخزين "134" قالب بسطرمة بإجمالى وزن " 250 " كجم بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

 

كما تم ضبط "ص. ع"- 40 سنة صاحب مخبز حر بدون ترخيص لقيامه بتجميع "137" زجاجه زيت تموينى مدعم بقصد استخدامها فى إنتاج المخبوزات بمخبزه.


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