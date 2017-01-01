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باسم مرسى يجدد للزمالك بالشروط القديمة

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باسم مرسى يجدد للزمالك بالشروط القديمة باسم مرسى يجدد للزمالك بالشروط القديمة

>كتب أحمد توفيق - عمرو جاب الله

فجر مصدر مطلع بالزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد على الاتفاق مع باسم مرسى مهاجم الفريق على تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى بنفس القيمة المادية التى يتقاضاه خلال الموسم الحالى دون أى زيادات.

 

أوضح المصدر أن باسم مرسى يتقاضى 3 ملايين و200 ألف جنيه بالموسم الحالى وفقًا لعقده القديم وهو نفس المبلغ الذى سيتقاضاه بعد التجديد حيث ستكون قيمة العقد 4 ملايين جنيه بالموسم وبعد خصم نسبة الضرائب البالغة 20% وسيتقاضى 3 ملايين و200 ألف جنيه موضحًا أن اللاعب تقبل هذا الأمر لأنه ليس مبلغًا قليلاً .

 


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