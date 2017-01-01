تجديد حبس سائق وعاطل اغتصبا ربة منزل بمقابر أكتوبر 15 يوماً

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس "محمد.أ" سائق توك توك، و"صبحى.ب" عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما باغتصاب ربة منزل تحت تهديد السلاح، فيما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليها لإرفاقه بملف القضية.

وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليها كانت فى زيارة لأسرتها بمدينة 6 أكتوبر بصحبة نجلتها الصغيرة، واثناء ذلك استقلت "توك توك" إلى موقف السيارات، إلا ان قائد التوك توك استغل أنها بمفردها، واستعان بصديقه، وخطفا المجنى عليها ونجلتها واقتادوها الى منطقة المقابر بأكتوبر، وهناك تناوبا اغتصابها تحت تهديد السلاح، حتى غابت عن الوعى، وحينما استيقظت حررت محضر بقسم شرطة ثالث أكتوبر.