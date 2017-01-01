بالصور.. سقوط تشكيل عصابى لسرقة المواشى بالشرقية

تمكن ضباط مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط 3 عاطلين وتاجر مواشي؛ متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواشي بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بضبط "محروس.ج.ع.م" وشهرته "الجابري" 42 عام، مقيم بقرية السناجرة بأبو حماد، و"أحمد.س.ص.م" وشهرته "معوجة" 32 عام، مقيم بقرية ميت أبو علي بالزقازيق، عاطلان، مطلوبان للتنفيذ في 9 أحكام جنائية للأول، و8 قضايا و11 حكم جزئي للثاني.

تم ضبط المتهمان وبحوزتهما بندقيتان آليتان و20 طلقة لذات العيار، وسيارة ملاكي الإسماعيلية تبين أنها مستأجرة من أحد معارض السيارات بناحية مدينة القرين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11 / 966 أحوال الزقازيق لسنة 2016.

وأمام النيابة العامة، اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواشي، وذلك بالإشتراك مع المدعو "عبدالنبي.الـ.إ.ح" وشهرته "أشرف عشة" 41 عامًا، عاطل ومقيم بقرية السناجرة بأبو حماد، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات، وسرقة".

كما اعترف المتهمان، بسرقة 14 رأس ماشية مُبلغ بسرقتها في 4 محاضر آخرها المحضر رقم 22 / 286 أحوال الزقازيق لسنة 2016.

تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بإشتراكه مع المتهمان في ارتكاب الوقائع المشار إليها، مشيرًا إلى قيامهم بتصريف مسروقاتهم للمدعو "علي.خ.ب" 21 عامًا، تاجر مواشي، مقيم بقرية شبرا قبالة بالسنبلاوين.

تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، حيث عُثر عليها بحوزة تاجر المواشي المذكور، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.