إصابة سيدة اصطدامت سيارتها بعامود إنارة بمصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدة اثر اصطدام سيارة بعامود إنارة بشارع الميرغنى بمصر الجديدة، ما أدى إلى توقف حركة السيارات بالطريق .

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الميرغنى بمصر الجديدة ، وعلى الفور أمر اللواء علاء الدجوى مدير الادارة العامة لمرور القاهرة بانتقال رجال المرور إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بعامود إنارة بشارع الميرغنى، واسفر الحادث عن اصابة سيدة وسقوط عامود الانارة وتم نقل المصابة للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المرور برفع اثر الحادث.