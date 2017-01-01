تخفيض السرعة على طريق مليحة من 120 إلى 100 اعتباراً من بداية 2017

أعدت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين دراسة ميدانية لتقييم وإدارة سرعة الطرق بإمارة الشارقة، وخاصة الطرق التي سجلت أكثر عدد من الحوادث الجسيمة التي نتج عنها أعداد من الوفيات والإصابات الجسيمة بهدف رفع السلامه المرورية على هذه الطرق.

وأوصت الدراسة بتقليل السرعة المقررة على شارع مليحة خاصة الجزء الواصل من جسر البديع حتى مخرج شارع الشيخ خليفة من 120 كم/ساعة إلى 100كم/ساعة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وتقليل عدد الحوادث المرورية القاتلة، حيث يخضع هذا الشارع لأعمال صيانة وتطوير من قبل وزارة تطوير البنية التحتية، وسيتم تطبيق تخفيض السرعة على شارع مليحة اعتباراً من بداية العام 2017 لرفع كفاءة السلامة المرورية على هذا الطريق.

وأكد المقدم الدكتور أحمد الناعور مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة في الشارقة أن الهدف من تخفيض السرعات على طرق الإمارة يتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة المتمثل في "ضبط أمن الطرق" حيث تعتبر السرعة الزائدة من أكثر الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث المرورية.

وقال إن خفض السرعة على هذا الطريق يدعم فريق المسرعات الحكومية لوزارة الداخلية الذي يسعى لخفض وفيات الحوادث على خمس طرق خطرة بالدولة بنسبة 21% خلال فترة التحدي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأضاف الناعور إن الإدارة تكثف جهودها لتحقيق السلامة المرورية، وتعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة لتعزيز السلامة على الطرق وخفض عدد الوفيات، بهدف الارتقاء بالمنظومة المرورية، وصولاً إلى تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية.

وناشد مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة جميع سائقي المركبات، ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على كافة الطرق للحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين.

المسرعات الحكومية ... آلية عمل تحاكي المستقبل

تعد المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسية، وتعمل على رفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات عمل مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة.

وتقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم مختلف الجهات الحكومية المشاركة هدفها الأساسي تسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية وهي المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات في الدولة لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف، بالاستفادة من التجارب والابتكارات العالمية، وتحقيق الريادة والتميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشاريع وتجارب بأساليب عمل ريادية ومبتكرة تفضي إلى تحقيق نتائج سريعة وضمان استدامتها.

يشار إلى أن وزارة الداخلية وفي إطار قيادتها فريق تحدي خفض وفيات الحوادث على 5 طرق رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الفاعلة بهدف تحقيق إهداف آلية المسرعات الحكومية، فشكلت فريق عمل المسرعات الذي يضم ممثلين من الشركاء الاستراتيجيين، ومن إدارات المرور والدوريات في القيادات العامة للشرطة بالدولة، وبدأ العمل على الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتحقيق هذا الهدف.

وأطلقت الوزرة حملة توعوية شاملة مصاحبة للإجراءات التي تقوم بها القيادات العامة للشرطة بالدولة، بشعار "سعادتهم في سلامتك" عبر كافة وسائل الإعلام، فيما تقوم إدارة الإعلام الأمني بالوزارة بالتنسيق مع القيادات العامة الشرطية المشاركة في الحملة م عبر بث رسائل يومية عبر المواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والقيادات العامة للشرطة بالدولة، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأسباب الحوادث القاتلة وطرق تجنبها.

كما بدأت القيادة العامة لشرطة أم القيوين بتكثيف وتركيز جهودها على طريق الشيخ محمد بن زايد في إمارة أم القيوين لتحقيق مستهدف خفض معدلات الوفيات على الطريق ضمن مستهدفات عمل المسرعات الحكومية.