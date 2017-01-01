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تأجيل طعن أحمد ناجي على حبسه عامين لـ 2 إبريل

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تأجيل طعن أحمد ناجي على حبسه عامين لـ 2 إبريل تأجيل طعن أحمد ناجي على حبسه عامين لـ 2 إبريل

أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار فتحى البيومى، الشق الموضوعى لطعن الروائي أحمد ناجي، على حكم حبسه عامين الى جلسة 2 ابريل المقبل لضم مفردات القضية مع استمرار القرار السابق بإخلاء سبيله، وتبين عدم حضور ناجى وحضر محاميه.

وكانت النيابة العامة استأنفت على حكم أول درجة، ببراءة ناجي، من تهمة خدش الحياء، فوافقت المحكمة على قبول الاستئناف وأصدرت حكمها في 20 فبراير الماضي، بحبسه عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه.

ويعتبر النقض، الدرجة النهائية من التقاضي في المحاكم المصرية، وعليه فإن الحكم الصادر سيكون نهائيا سواء بالبراءة أم بإثبات الحكم.

ويحاكم ناجي بتهمة خدش الحياء، بعد نشره لفصل من روايته “استخدام الحياة”، في مجلة “أخبار الأدب”.

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