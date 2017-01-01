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أيمن إبراهيم يعود إلى ماسبيرو بتوك شو إذاعي

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أيمن إبراهيم يعود إلى ماسبيرو بتوك شو إذاعي أيمن إبراهيم يعود إلى ماسبيرو بتوك شو إذاعي

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي أيمن إبراهيم، إنه عاد إلى إذاعة الشرق الأوسط بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو).

وأضاف إبراهيم في تصريح خاص لوكالة ONA، أنه يستعد لتقديم برنامج توك شو يومي عن ملخص اليوم في ، ويعتمد على استضافة شخصيات ومحللين لتوضيح الصورة، في إطار سريع ومواكبة لروح الشباب العصرية التي تتوافق مع طبيعة الإذاعة التي اعتبرها أساس أي مذيع جيد.

يذكر أن الإعلامي أيمن إبراهيم أحد أبناء الإذاعة المصرية، كما قدم برنامج “حصاد الأسبوع “، على شاشة النهار اليوم، وسبق له العمل في قناة العربية وتليفزيون دبي.

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