الأزهر يدين تفجير سوق «السنك» وسط بغداد

أدان الأزهر الشريف، بشدة التفجير الإرهابي المزدوج، الذي استهدف سوق “السنك” وسط العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن سقوط 27 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان له اليوم الأحد، موقفه الثابت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء، مشددًا على أن استهداف الأبرياء عمل يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف ويؤكد خسة مرتكبيه.

وجدد الأزهر الشريف رفضه لكل العمليات الإجرامية التي يمارسها تنظيم “داعش” الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية في أي مكان في العالم، موضحا أن الإسلام أكد على حق جميع البشر في العيش بسلام.