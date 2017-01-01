بالأرقام.. هل يستحق الإثيوبى "بيكلى" ارتداء قميص الأهلي

كتب أحمد طارق

أصبح الإثيوبى شيملس بيكلى، صانع ألعاب بتروجت، قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف الأهلى فى انتقالات الشهر الجارى، بناءً على رغبة حسام البدرى المدير الفنى للفريق، الذى يرى أن بيكلى يُجيد اللعب فى أكثر من مركز، وتحديداً فى الهجوم وصانع الألعاب والجناح الأيسر.

ورغم حاجة المارد الأحمر لمهاجم صريح، ووجود وفرة كبيرة من صناع الألعاب فى الفريق وعلى رأسهم عبد الله السعيد "الأفضل فى مصر"، إلا أن البدرى فاجئ الجميع بطلب التعاقد مع صانع الألعاب الإثيوبى "بيكلى"، وعرض الأهلي 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى محمد حمدى زكى "جدو الصغيّر"، لضم الإثيوبى "شيمس بيكلى".

ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير مشوار "بيكلى" بالأرقام، وفقاً لموقع الإحصائيات العالمى "transfermark"، منذ نشأته فى نادى أواسا الإثيوبى، حتى نهاية الدور الأول من مسابقة الدورى العام مع فريق بتروجت.

الإثيوبى شيملس بيكلى من مواليد مدينة أواسا بإثيوبيا، حيث ولد 17 أكتوبر 1990 "26 عاماً"، ويجيد اللعب فى مركز صانع الألعاب المهاجم، ولعب لأربعة أندية منذ عام 2011 "نادى أواسا الإثيوبى، ثم انتقل لسانت جورج، ومنه إلى المريخ السودانى، وفى الأخير إلى نادى بتروجت"، ولعب بيكلى للفريق البترولى منذ موسم 2014، وينتهى تعاقده فى 30 يونيو 2018.

وجاءت أرقام وإحصائيات "بيكلى" مع فريق سانت جورج الإثيوبى، بالمشاركة 4 مباريات فقط، ومن مفارقات القدر أن يسجل هدفاً واحداً خلال مشواره مع الفريق الإثيوبى، ويكون فى شباك الزمالك خلال المواجهة التى جمعت الفريقين يوم 5 مايو 2013 فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل 2/2، ولم يساهم اللاعب فى صناعة أى هدف خلال الـ4 مباريات التى شارك فيهم.

أهداف الزمالك وسانت جورج

وفى موسم 2014/2015 انضم "بيكلى" لفريق بتروجت، وشارك فى 33 مباراة خلال الموسم بأكمله، صنع خلالهما هدفا، وأحرز 8، أبرزهم هدف فى الزمالك فى مباراة انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأبيض، وهدف فى الأهلى فى مواجهة انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، كما شارك فى 3 مباريات بكأس مصر صنع خلالهم هدفا وحيدا.

هدف بيكلى فى الأهلي

هدف بيكلى فى الزمالك

وفى موسم 2015/2016 شارك الإثيوبى شيملس بيكلى فى 26 مباراة بالدورى أحرز خلالهما 6 أهداف، وصنع هدفين، وشارك فى مباراة واحدة بكأس مصر ولم يسجل خلالها، كما لم يشهد هذا الموسم أهدافا للاعب الإثيوبى فى شباك أحد قطبى الكرة المصرية.

أهداف الأهلى وبتروجت 2/1

وفى الموسم الحالى 2016/2017 شارك بيكلى حتى نهاية الدور الأول من المسابقة، فى 13 مباراة أحرز 3 أهداف، وصنع هدفا، كما شارك فى مباراة بكأس مصر أحرز خلالها هدفا، وصنع آخر، ليظهر بوضوح تراجع مستوى اللاعب من سنة إلى أخرى.

هدف رائع لبيكلى فى المقاولون

وبخلاف أرقام "بيكلى"، إلا أن بنية اللاعب وهيكله الجسمانى الضعيف لا يتحمل ضغط مباريات المارد الأحمر، كما لا يستطيع اللعب وسط التكتلات الدفاعية التى يعانى منها الفرق الكبرى، بخلاف زخم اللاعبين المتوافر لدى المارد الأحمر فى مركز صانع الألعاب.