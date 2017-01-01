الخارجية البحرينية تدين هجوم اسطنبول الإرهابى

المنامة (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأحد بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع فى مدينة اسطنبول التركية وأسفر عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى.

وأعربت الخارجية البحرينية فى بيان عن خالص التعازى والمواساة للحكومة التركية ولأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مستنكرة "هذا العمل الإرهابى البشع الذى يستهدف قتل الأنفس وترويع الآمنين وتهديد حياتهم بما يتنافى مع كل القيم والمبادىء الدينية والإنسانية والأخلاقية ".

وأكد البيان تضامن البحرين ووقوفها إلى جانب تركيا "فى ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين"، مجددا موقف البحرين الثابت من نبذ العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله والداعى لتعزيز التعاون الدولى وتضافر كافة الجهود الرامية إلى اقتلاع هذه الظاهرة الخطيرة والتى تهدد جميع دول العالم من جذورها.