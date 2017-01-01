وزير التعليم يتابع إعداد نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ لمتابعة إعداد النماذج الامتحانية التجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2016/ 2017 فى صورة (بوكليت)، وعدد من الموضوعات الأخرى.

وأكد الهلالى، فى بيان رسمى له اليوم الأحد، على أهمية هذه النماذج الامتحانية التجريبية، حيث إن امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لهذا العام ستجرى على غرار هذه النماذج؛ علما بأنه يتم العمل الآن على إعداد 5 نماذج للامتحانات، تتضمن المنهج كاملا، كما يتم إعداد أربعة أشكال لكل نموذج امتحان، يراعى فيها اختلاف ترتيب الأسئلة بكل شكل عن الآخر.

وأشار الوزير إلى ضرورة مراجعة هذه النماذج جيدا قبل رفعها على الموقع الإلكترونى للوزارة؛ لمساعدة أبنائنا الطلاب فى التدريب على أنماط متنوعة من الأسئلة مشابهة لأسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة أن تتناسب أسئلة الكراسة الامتحانية (البوكليت) مع مدة الامتحان والدرجة المخصصة له، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من النموذج الأول من كل مادة مع نهاية الأسبوع الحالى على أن يرفع على الموقع الإلكترونى للوزارة مع بداية الأسبوع القادم.

وأوضح الوزير أن هذا العام سيكون هناك عضو قانونى داخل كل لجنة امتحانية لعلاج أى مشكلة تطرأ أثناء الامتحان، على أن يكون من خارج المحافظة؛ حتى تتوافر له الاستقلالية، ولا يمارس عليه أى نوع من الضغوط.

ومن جهة أخرى، ناقش الوزير خلال الاجتماع آليات تنمية مهارات الاستماع والتحدث باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع المجلس الثقافى البريطانى والمعونة الأمريكية؛ لتدريب المعلمين داخل الفصول لزيادة هذه المهارات، مؤكدا على ضرورة التدريس باستخدام اللغة الأجنبية؛ لإعطاء الفرصة لكل من الطالب والمعلم للحديث بها داخل الفصول.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة المقترحات الخاصة بإيجاد بدائل لطباعة القصص المقررة على المرحلتين الإعدادية والثانوية، بحيث يتم طباعة نسبة 10% فقط منها، ويتم تزويد المكتبات المدرسية بها؛ حتى يسهل للطالب الإطلاع عليها، ومنح كل طالب اسطوانة مدمجة (CD) بالقصة المقررة عليه، هذا بالإضافة إلى رفعها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وكذا ضم بعض كتب الفصلين الأول والثانى فى كتاب واحد وذلك بالنسبة للكتب صغيرة الحجم التى لا يتعدى عدد صفحات الكتاب فى الفصل الدراسى (100) صفحة.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مجدى أمين مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتور حازم راشد مدير مركز المناهج والمواد التعليمية.