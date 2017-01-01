39 قتيلًا و69 مصابًا في هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول

ارتفعت ضحايا الهجوم على ملهى ليلي، في اسطنبول، ليلة الاحتفال بالعام الجديد، إلى 39 قتيلًا، بينهم 16 أجنبيًا.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، اليوم الأحد، إنه ما زال البحث جاريًا عن منفذ الهجوم الذي تنكر في زي “بابا نويل”.

وأضاف سويلو بحسب سكاي نيوز عربية – أن الاعتداء أوقع أيضا 69 جريحا من بينهم 4 إصاباتهم خطيرة، وقال “أعمال البحث عن الإرهابي لا تزال مستمرة وآمل أن يتم القبض عليه سريعا”.

وأطلق المهاجم النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي في الداخل.

وقال حاكم إسطنبول، واصب شاهين: “إرهابي بسلاح بعيد المدى نفذ هذا الهجوم بوحشية وهمجية بإطلاق النار على الأبرياء الذي يحتفلون فحسب بالعام الجديد”.

وذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية، إن حوالي 500 إلى 600 شخص كانوا داخل الملهى الليلي فيما يبدو عندما وقع الهجوم في حوالي الساعة 1:15 صباحا (2230 بتوقيت غرينتش)، وقفز بعض المحتفلين في المياه هربا من إطلاق النار وقامت الشرطة بإنقاذهم.